Bild’in BRICS iddiasına Ankara’dan yalanlama

Türkiye'nin BRICS'e katılımının Hindistan tarafından engellendiği öne sürüldü.

Alman BILD gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın, Ankara'nın Pakistan ile iyi ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin katılımını engellediği ve gerekli oybirliği sağlanamadığı aktarıldı.

TÜRKİYE BAŞVURU YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlığını yürüten Yuri Ushakov, eylül ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Ushakov, başvuru için "Değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor" açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN ZİRVEYE KATILDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı.

İDDİA YALANLANDI

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir. Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

BRICS HAKKINDA

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, başlangıçta Güney Afrika’yı içermeyen “BRIC” kısaltmasıyla anılıyordu. 2001’de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya’nın girişimleriyle, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayri resmi bir platform olarak 2009’a dayanıyor. Güney Afrika’nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik bugünkü BRICS adını aldı.

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'da Ağustos 2023’te düzenlenen BRICS Zirvesi’nde alınan kararla, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin’den oluşan 6 ülkenin birliğe katılması onaylanmıştı. Ancak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 30 Aralık’ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını bildirmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

Birliğe üye olmak için son olarak Azerbaycan başvuruda bulunmuştu.