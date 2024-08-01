Bile bile ölüme gönderilecekler

Köpeklerin toplanmak istendiği çok sayıda barınak, koşulları itibarıyla ‘ölüm yuvaları’ olarak anılıyor. Hijyen koşullarının sağlanamadığı barınaklarda hayvanlar kaderlerine terk ediliyor, şiddet görüyor, öldürülüyor.

Kamuoyunun tepkisine karşın AKP milletvekilleri tarafından TBMM’ye taşınan ve 30 Temmuz’da Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilen ve sokaklarda yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan yasa teklifi, tartışmaları beraberinde getirdi. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara götürülmesini de öngören yasadan sonra gözler, Türkiye’deki hayvan barınaklarına çevrildi.

Türkiye’de toplam 105 bin kapasiteli 322 barınak bulunduğu belirtilirken uzmanlar ve muhalefet, “AKP, sayısını 4 milyon olarak açıkladığı hayvanları hangi barınaklara toplayacak?” diye sordu. Kapasiteleri yetersiz olan barınakların koşullarının da hayvanlar için uygun olmadığı biliniyor. BirGün, hijyen, şiddet ve hatta vahşet görüntüleri ile hafızalara kazınan barınaklarda yaşananları derledi.

KÖPEKLER İÇİN KABUS

Kastamonu Taşköprü Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde 28 Aralık 2021 tarihinde çekilen görüntüler, kamuoyunda infial yarattı. Görüntülerin birinde, bir köpeğin nefes almakta zorlandığı an ve arkasında yerde hareketsiz yatan bir köpek olduğu görüldü. Yerde hareketsiz yatan köpeğin akıbeti ise tüm girişimlere karşın belediye yetkililerince kamuoyuna açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, görüntülerin kamuoyuna yayılmasının ardından, “İnceleme başlatılmıştır” açıklamasını yapsa da başlatıldığı iddia edilen incelemenin sonuçları öğrenilemedi. Konya Akşehir Hayvan Barınağı’nın karşısında bulunan hafriyat alanında Aralık 2023’te çok sayıda cansız köpek bedeni bulundu. Yurttaşların tespit ettiği cansız köpekler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Konya, Kasım 2022’de de benzer bir skandalla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Olumlu örnek” olarak gösterdiği Konya’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nden kaydedilen görüntülerde, bir personelin köpeği işkenceyle öldürdüğü görüldü. Skandal görüntülerin ardından çok sayıda yurttaş belediyeye ait barınağın önünde toplanarak katliama tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Sorumlular hakkında işlem başlatıldığı” savunuldu. Bu işlemin sonucu da kamuoyuyla paylaşılmadı.

BİNLERCE KÖPEK ÖLÜMÜ

Temmuz 2023’te Türkiye, Elazığ Belediyesi’ne ait hayvan barınağında yaşananlar ile sarsıldı. Elazığ Belediyesi’nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi´nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla yurttaşlarca yapılan şikâyetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından dört kamu görevlisi hakkında, “Görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açılmıştı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda bakımevinde Ekim 2020’de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020’de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021’de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021’de ise 192 köpek, 78 kedi ölümünün yaşandığı belirtildi. Toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri belirtilmezken davada bazı barınak personelinin hayvanlara işkence ettiği ortaya çıktı.

İzmir’de, Kasım 2022’de Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı’nda belediye görevlileri tarafından onlarca köpeğin katledildiği ileri sürüldü. Ölen hayvanlar ve o esnada orada bulunan belediye çalışanları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı’na 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı. Kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından teslim edilen köpeklerin bir süre sonra ölmeye başladığı iddia edildi. Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı. Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirirken ölen köpekler beton üzerinde görüntülendi.

TOPLARKEN ÖLDÜRÜLENLER

Kasım 2022’de, Ankara’nın Mamak ilçesinde belediye ekiplerinin küpeli sokak köpeklerini toplarken ikisini şiddet uygulayarak öldürdüğü bildirildi. Yurttaşlar, belediyenin hayvan barınağı önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Mamak Belediyesi, köpeklerin araç çarpması sonucu öldüğü açıklamasını yaptı.