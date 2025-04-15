Bilecik Belediye Başkanı kim ve Bilecik hangi partide? (2025 Güncel)

Bilecik'in belediye başkanının kim olduğu ve Bilecik'in hangi partide olsuğu konusu oldukça merak edilen bir konu. Bilecik Belediye başkanı bilgileri ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları detayları şöyle:

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bilecik Belediye Başkanı, CHP'li Melek Mızrak Subaşı'dır. 7 Nisan 1988'de Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde doğan Melek Mızrak Subaşı, 2025 itibariyle 37 yaşındadır.

31 MART 2024 BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024'te Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde, Bilecik'te CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı, oyların yüzde 48,88'ini alarak belediye başkanı seçilmiştir. AKP'nin adayı Mustafa Yaman yüzde 34,54 oyla ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cafer Arslanboğa ise yüzde 7,21 oyla üçüncü sırada kalmıştır.