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Bilecik beyaza büründü

Ajans Haberleri
  • 22.03.2024 13:55
  • Giriş: 22.03.2024 13:55
  • Güncelleme: 22.03.2024 13:55
Kaynak: İHA
Bilecik beyaza büründü

Bilecik’in bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Kentin çeşitli yerlerinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Bilecik’in birçok ilçesinde hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü.

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı 798 rakımlı Doğubelenören köyüne adeta kışın yağmayan kar yağdı. Köy beyaza bürünürken bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu. 

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