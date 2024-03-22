Bilecik beyaza büründü
Kaynak: İHA
Bilecik’in bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
Kentin çeşitli yerlerinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Bilecik’in birçok ilçesinde hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü.
Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı 798 rakımlı Doğubelenören köyüne adeta kışın yağmayan kar yağdı. Köy beyaza bürünürken bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.