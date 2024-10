Bilecik, Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek oldu



Tüm yurtta olduğu gibi Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu törenler ve fener alayıyla yaşandı. Gün boyu etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile taçlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen binlerce Bilecikli, Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve il protokolünün katılımıyla fener alayında yürüdü.

Marşlar, şiirler ve Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen fener alayına binlerce Bilecikli, işyeri ve evlerinden destek verdi.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen binlerce Bilecikliye hitaben konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bu coşkulu kutlamaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce Cumhuriyet’i bizlere armağan etti, ilan etti. Bizler de tam da 101 yıl önce olduğu gibi her zaman ve her daim sahip çıkacağımıza söz veriyor muyuz? Bizler sonsuza kadar her zaman söz veriyoruz. Canımız pahasına Cumhuriyet’i her zaman koruyacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.