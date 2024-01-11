Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Bilecik'te kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerdeki bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

İl Özel İdaresine bağlı 75 personelden oluşan 19 ekip, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması amacıyla çalışma yürütüyor.

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk bölgelerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kamyon ve greyderle karla mücadeleye devam ediyor.