Bilecik-Osmaneli hattında yangın: YHT seferlerinde kontrollü bekletme

Bilecik-Osmaneli hattındaki yangında YHT seferlerinde kontrollü bekletme kararı alındı.

TCDD Taşımacılık’tan yapılan açıklamaya göre, Bilecik ile Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında tehlike oluşturması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

İstanbul ve Ankara’dan saat 19.30’da hareket eden karşılıklı YHT seferleri, hattın güvenliği için güzergâh kontrolü amacıyla durduruldu. Bu nedenle trenlerde gecikmeler meydana geliyor.

Demiryolu hattının güvenli hale getirilmesi için TCDD ekiplerinin bölgede çalışmaları titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, yolculardan anlayış beklediklerini belirtti.