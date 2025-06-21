Bilecik- Sakarya sınırında otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

Levent TÜYSÜZ/ PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- BİLECİK- Sakarya sınırında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova ile Osmaneli ilçeleri sınırında yer alan İçmeceler mevkisinde meydana geldi. D-650 yolu üzerinde ters yönde ilerleyen Recep Barut yönetimindeki 16 BEU 489 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Lütfi Altuner yönetimindeki 26 TA 363 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Recep Barut kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Lütfi Altuner ile araçta bulunan Fatma Altuner, Sevil Altuner, Kartal Poyraz Topkaya ve Figen Topkaya ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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