Bilecik'te 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden H.E'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.E, evinin çatısındaki gizli bölmede saklanırken bulundu.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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