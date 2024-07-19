Bilecik'te 69 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz isimli kadından bir süredir haber alınamıyor.

Bilecik'te alzheirmer hastası 69 yaşındaki kadın kayıp olarak aranıyor.

Bayırköy beldesinde yaşayan Maksude Ubuz isimli kadın dün öğleden sonra bulunduğu Akkaya mevkiinde tarlarında kayboldu.

Maksude Ubuz'un eşi Mahmut Ubuz polis ekiplerini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye yaşlı kadını aramak için ekipleri sevk edilirken, Bayırköy Belediyesi kayıp vatandaş için harekete geçerek sosyal medya hesabında yaptı.

Paylaşımda, ‘'Beldemiz halkından Mahmut Ubuz'un eşi Maksude Ubuz, bugün öğle saatlerinde bulundukları Akkaya mevkiinden kaybolmuştur. Gören ya da bulanların, Bayırköy Belediyesine haber vermeleri önemle rica olunur'' ifadelerini paylaştı.