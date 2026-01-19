Bilecik'te bir polis, meslektaşını silahla yaraladı!

Bilecik kent merkezinde bir polis, tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis S.Y, boşandığı kadının evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis H.Ç. ile Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, meslektaşı H.Ç'ye yanındaki tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.Ç. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, S.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.