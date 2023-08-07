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Bilecik'te çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 23:06
  • Giriş: 07.08.2023 23:06
  • Güncelleme: 07.08.2023 23:07
Kaynak: AA
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Bilecik'te çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. 

Hüseyin D'nin kullandığı çapa motoru ile Recep K. idaresindeki 11 AAZ 581 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde çarpıştı.

Kazada Hüseyin D. ile eşi Tevfiye D. yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çift, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Recep K'nin 1,8 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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