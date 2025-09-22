Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Orhan Güler (71) idaresindeki plakasız motosiklet, Bedi köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ev ve duvar arasındaki boşluğa devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.