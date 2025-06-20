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Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 15:10
  • Giriş: 20.06.2025 15:10
  • Güncelleme: 20.06.2025 15:10
Kaynak: AA
Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İlayda A., yönetimindeki 27 R 9531 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Akasya Altı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra 1 yaşındaki Ahlas A., Asel A. (7) ile Şule E. (37) ve Zeynep M.E. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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