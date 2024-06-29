Bilecik'te fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 işçi hastanelere başvurdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir fabrikada yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan kusma, ishal ve sırt ağrısı şikayetiyle 34 işçi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Çalışma Yaşamı 29.06.2024 12:23 Giriş: 29.06.2024 12:23

Güncelleme: 29.06.2024 12:23 Kaynak: AA

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