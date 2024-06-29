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Bilecik'te fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 işçi hastanelere başvurdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir fabrikada yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan kusma, ishal ve sırt ağrısı şikayetiyle 34 işçi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Çalışma Yaşamı
  • 29.06.2024 12:23
  • Giriş: 29.06.2024 12:23
  • Güncelleme: 29.06.2024 12:23
Kaynak: AA
Bilecik'te fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 işçi hastanelere başvurdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçiye, gittikleri hastanelerde tedavi uygulandı.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yemek yedikten sonra bazı işçiler rahatsızlandı.

Karın ağrısı, ishal, kusma ve sırt ağrısı şikayetleri bulunan 34 işçi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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