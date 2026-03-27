Bilecik'te hayvan kaçakçılığı operasyonu: Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir piton kurtarıldı
Bilecik’te jandarma ekiplerinin düzenlediği hayvan kaçakçılığı operasyonunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki 1 metre boyunda "labirent burma piton" bulundu.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaklı canlı hayvan ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde O.K, R.Ş. ve Ş.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, doğal yaşam alanı Güney Asya olan 6 aylık, yaklaşık 1 metre uzunluğunda labirent burma pitonu kurtarıldı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 1 kişi hakkında idari işlem uygulandığı ve yılanın Bursa Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği öğrenildi.