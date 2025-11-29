Giriş / Abone Ol
Bilecik'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlananAdalet Bakanlığı kararına göre, Bilecik'te idare mahkemesinin kurulacak.

  • 29.11.2025 09:32
  • Giriş: 29.11.2025 09:32
  • Güncelleme: 29.11.2025 09:41
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanlığınca Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilecik'te idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Bilecik'in mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.

