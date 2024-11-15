Bilecik'te iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin etkin bir şekilde işletilmemesi, her gün yurt genelinde emeğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan yediden yetmişe işçi ve emekçinin çalışırken hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Son olarak, Bilecik’te bir inşaatın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir firmaya ait inşaatta çalışan Babacan Aliyev, dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğa düştü.

Aliyev'in hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.