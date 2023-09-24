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Bilecik'te kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 24.09.2023 15:02
  • Giriş: 24.09.2023 15:02
  • Güncelleme: 24.09.2023 15:02
Kaynak: AA
Bilecik'te kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İnegöl-Bozüyük kara yolunun Muratdere köyü girişinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kara yolunda seyreden sürücülerin durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği görevlileri sevk edildi.

2 arazöz ve 6 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürüldü.

Bölgede ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Yangının, kara yolundaki araçlardan atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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