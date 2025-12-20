Bilecik'te köylülerden altın madeni protestosu

Bilecik'te yapılması planlanan altın madenine karşı açıklama yapan köylüler, projenin doğayı, suyu ve köyleri tehdit ettiğini ifade ederek "Patlatmalar, gürültü ve kimyasal riskleri ile yaşam alanlarımızın tam ortasına müdahale edilecek" dedi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde hayata geçirilmesi planlanan altın madeni projesi, kent merkezinde düzenlenen eylemle protesto edildi.

Pazaryeri ilçesi sınırları içinde yer alan Bozcaarmut köyü mücavir alanında yapılması öngörülen ve Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı bazı köyleri de etkileyeceği ifade edilen projeye karşı çıkan çevre platformu üyeleri, Atatürk Parkı’nda toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Basın açıklamasını okuyan Emre Dereli, şunları söyledi:

"Bilecik'te sermaye, onun yerli işbirlikçileri ve doğa arasında tabiri caizse bir savaş hali mevcut. İlimizin en değerli ovalarından Kurşunlu Ovası, Gıda OSB kurulması projesiyle tehdit ediliyor. Söğüt'te kurulması planlanan OSB projesi 1 milyon metre kare bir genişleme alanına sahip, Bilecik 2.OSB'si her gün doğa katliamlarıyla genişlemeye devam ediyor. 2023 yılından bugüne kadar, maden şirketlerine satılan ormanlık alan; 8 adet Belgrad Ormanı büyüklüğünde. İhalelerde satılığa çıkarılan ruhsat sahalarının toplam alanı 16 bin 122 hektardır (22 bin 580 futbol sahası genişliğinde). Satılan ruhsat alanlarının toplam alanı ise 4 bin 210 hektardır yani 5 bin 896 futbol sahası genişliğindedir.. Bu ruhsat alanlarının 2 tanesi 1000 hektarın üzerinde olan mega-madendir. Sermaye son olarak gözünü en çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yerlerden biri olan Bozcaarmut'a dikti."

"DOĞAMIZ, TOPRAĞIMIZ VE SUYUMUZ İÇİN İSTEMİYORUZ"

Bozcaarmut’ta planlanan altın madeni projesinin yaratacağı çevresel ve toplumsal risklere dikkat çekerek, yurttaşları ve kurumları ortak mücadeleye çağıran Dereli, şöyle devam etti:

"Açılması planlanan altın madeni projesi, doğamızı, suyumuzu ve köylerimizi tehdit ediyor. Gübretaş’a ait Kavak Madencilik A.Ş. tarafından yürütülmek istenen bu proje yaşam alanlarımızı yok edecek. Ormanlarımız yok edilecek, suyumuz kirlenecek. Proje sahasına birkaç km mesafede köylerimiz bulunuyor; patlatmalar, gürültü ve kimyasal riskleri ile yaşam alanlarımızın tam ortasına müdahale edilecek. Küçükelmalı Tabiat Parkı ve 1. derece arkeolojik sit alanı gibi hassas bölgeler de tehdit altında. Üstelik proje diri fay hatlarının yakınında, deprem riskini artırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergesine cevap vermek yerine valiliğe ormana girişi engellemesi talimatı veriyor. Bilecik başta olmak üzere, madenin etkilediği tüm bölgelerdeki yerel yönetimleri, kurumları ve yurttaşları altın düşkünü şirketlere karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Biz altın değil, temiz suyu, verimli toprağı ve sağlıklı bir geleceği seçiyoruz. Ne pahasına olursa olsun kurdun kuşun yuvası, su ve yaşam kaynağı ormanlarımızı savunacağız. Doğamız, toprağımız ve suyumuz için Pazaryeri’nde altın madeni istemiyoruz."