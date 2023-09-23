Bilecik'te köyün yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yerleşim alanı yakınında otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıdayı köyünde evlerin yakınında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana doğru ilerledi.

Durumu ekiplere bildiren köylüler, ormana sıçrama riski bulunan yangına ilk müdahaleyi kürek ve çalılarla yaptı.

Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği görevlileri ormana yaklaşık 100 metre kala alevlerin ilerlemesini durdurdu.

İtfaiye aracı, 3 arazöz, tanker ve yangın söndürme aracıyla yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Jandarma, 9 dekar alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırıyor.