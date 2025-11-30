Bilecik'te maden projesine karşı yapılmak istenen yürüyüş engellendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yapılmak istenen altın madeni projesine yönelik tepkiler büyüyor.

Doğa ve Yaşam Platformu, TİP, SOL Parti, Doğa-Der, Tüm Emekli-Sen ile çevre illerin ekoloji platformlarından yurttaşların da katıldığı kitle, bugün Bozcaarmut Köyü'nden maden sahasına doğru bir yürüyüş başlattı. Çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği ifade edilen projeye karşı ses yükseltmek isteyen yurttaşların yürüyüşü, köyden maden alanına geçişin henüz başında, köy yolunda jandarma tarafından durduruldu.

Köy yolunda önü kesilen kitle ile güvenlik güçleri arasında yaklaşık bir saat süren müzakerelerde, yürüyüşün neden engellendiğine dair herhangi bir resmi açıklama ya da yazılı emir gösterilmedi. Bu durum, yurttaşların tepkisine yol açtı. Bekleyiş sırasında kitle sık sık “Halka değil sermayeye barikat!” sloganı attı.

Yürüyüşe katılan Doğa ve Çevre Platformu üyesi Berkay Kalkan, yaşananları şöyle aktardı:

“Bozcaarmut Köyü'ne yapılmak istenen altın madenine karşı gerçekleştirdiğimiz yürüyüş, jandarma tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu. Muhatap aradık ama bulamadık. Söylenen tek şey ‘Kaymakamlığa sorduk, izin çıkmadı’ oldu. Köyden yalnızca 2 kilometre uzağa kurulan ve köye vereceği zararı tahayyül bile edemediğimiz bir projeye karşı yürümek istememiz bile suç unsuru olarak görüldü.”

Kalkan ayrıca bölgede gerçekleştirilmek istenen projenin bölgeye vereceği zararları da şöyle tarif etti:

"Bu beldede yüksek kalitede şerbetçiotu üretiminin olduğu, yüksek verimde çilek üretiminin de maden ile birlikte etkileneceğini biliyoruz. Ayrıyetten maden için gereken su köylünün tarım için kullandığı su kaynaklarından temin ediliyor.Tek temennimiz bu maden ocağının bir an önce açılma çalışmalarının durdurulması ve ekosisteme verebileceği zararların minimuma indirgenmesi."