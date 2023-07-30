Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Abbaslık mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede otluk alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve itfaiye ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürerken yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü.