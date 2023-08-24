Bilecik'te orman yangını

Bilecik'in Vezirhan ilçesinde, kopan yüksek gerilim hattı telleri nedeniyle orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Bilecik'in Vezirhan ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Vezirhan ilçesinde D-650 kara yolu tüneller mevkiisinde kopan yüksek gerilim hattı teli, düştüğü ormanda yangına neden oldu. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kayalık bölgedeki yangın için görevlendirilen 5 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmalarına başlandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yangının çok dar bir alanda etkili olduğunu ifade ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Vezirhan ile Bilecik kent merkezi aralığında, yapılan ilk tespitlere göre elektrik hattının bir tel düşmesi sonucu yangın çıktı. Tüm ekiplerimiz şu anda müdahale halinde. Çok kayalık bir alanda, ekiplerimiz aşağıda konuşlandırıldı. Ancak buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün 5 helikopteri ve 1 uçağı müdahale ediyor. Şu anda rüzgar var. Ancak yangının genişlemesi anlamında bizi korkutuyor ama yangının çıktığı alanla ilgili olarak, çok dar bir alan ve genişleme durumu düşük görünüyor. Sevindirici durumda bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, çok fazla zarar olmadan bu işi bitirmeyi hedefliyoruz."

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.