Bilecik'te orman yangını
Bilecik merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
Ekipler, yangını helikopter, 28 araç ve 87 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.