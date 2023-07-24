Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Camikebir Mahallesi Azapdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, arazöz, dozer, itfaiye ve 25 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 1 hektar alanının zarar gördüğü bildirildi.