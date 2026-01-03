Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Bilecik'te otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede yaşayan E.G, otomobilinin yanına geldiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

Bunun üzerine kaputu kaldıran E.G, motora sıkışmış kediyi gördü.

Uzun uğraşlar sonucu hayvanı çıkartamayan E.G'nin otomobili, çekici yardımıyla sanayi sitesine götürüldü.

Kedi, sanayi sitesinde motorun muhafazası sökülerek kurtarıldı.

