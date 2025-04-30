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Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletteki genç sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 17:26
  • Giriş: 30.04.2025 17:26
  • Güncelleme: 30.04.2025 17:26
Kaynak: AA
Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletteki genç sürücü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Can Şahin (18) idaresindeki 11 AAY 066 plakalı motosiklet, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Rızapaşa köyü yakınlarında S.Ç. (37) yönetimindeki 11 ACG 558 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan S.Ç. ise Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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