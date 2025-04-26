Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle alt geçitler ile yolları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, zamanla etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağın ardından etkisini gösteren dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Araçlarını doludan korumak isteyen kimi vatandaşlar Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazara sığındı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.