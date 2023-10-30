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Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2023 14:44
  • Giriş: 30.10.2023 14:44
  • Güncelleme: 30.10.2023 14:44
Kaynak: AA
Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.K, S.Ç, A.A. ile H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Ç. ile A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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