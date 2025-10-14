Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bilecik'te su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 14.10.2025 12:12
  • Giriş: 14.10.2025 12:12
  • Güncelleme: 14.10.2025 12:12
Kaynak: AA
Bilecik'te su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Kıraç (78) idaresindeki 11 AH 591 plakalı traktör, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun 5. kilometresinde tarla sürdüğü sırada kayarak su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktör altında kalan Kıraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıraç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol