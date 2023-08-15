Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı

Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim P. yönetimindeki 42 AHZ 849 plakalı saman yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Aşağıköy mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen sülfürik asit yüklü 43 FN 900 plakalı tırla çarpıştı.

Yol çalışması nedeniyle trafiğin tek yönden verildiği bölümde yaşanan kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki sürücüden Yavuz Selim P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin, 21 ton sülfürik asit yüklü tırda sızıntı olması ihtimaline karşı önlem aldığı bölgede yaklaşık iki saat ulaşım sağlanamadı. Tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.