Bilecik'te tesislerde suya girmek yasaklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gölet, sulama kanalı gibi yerlere girmek yasaklandı. Yasak kararına uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacak.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verildi.

Pazaryeri’nde gölet, sulama kanalı gibi yerlerde suya girişlere ilişkin karar alındı.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu vatandaşların canlarını tehlikeye atarak suya girmek yasaklandı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"İklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak gibi maksatlarla ilçe sınırları içerisinde geçen, akarsu ile gölet, regülatör, sulama göletleri, drenaj kanalı ya da taşkından korunma amacıyla inşa edilen tesislerde suya girmenin yasaklanmasına karar verilmiştir. Emre aykırı davranışta bulunanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari işlem uygulanacaktır."