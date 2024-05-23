Bilecik'te TIR, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde TIR, kamyona arkadan çarptı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda ilerleyen Gürcistan uyruklu G.G.’nin kullandığı TIR, Ş.C.’nin kullandığı 07 JU 050 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Ş.C. ile TIR sürücüsü G.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.