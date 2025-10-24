Giriş / Abone Ol
Bilecik'te tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tur otobüsü ile karşı yönde ilerleyen TIR henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

  24.10.2025 09:58
  • Giriş: 24.10.2025 09:58
  • Güncelleme: 24.10.2025 10:02
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tur otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Bursa-Eskişehir kara yolu Gazozcu Akif Caddesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tur otobüsü ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile tur otobüsündeki 18 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

