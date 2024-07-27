Bilecik'te yanan otomobilde ceset bulundu

Bilecik'te, yangın çıkan bir otomobilin şoför koltuğunda yanmış erkek cesedi bulundu. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yangın çıkan bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Bozüyük Türbin Mesire Alanı'nda bir otomobilin yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin şoför koltuğunda ise yanmış erkek cesedi buldu.

Ceset, jandarmanın incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.