Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale etti.

Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan da müdahalede bulunuldu.

Yangın, 15 personel, 2 arazöz ve ilk müdahale aracı ile bir helikopterin müdahalesi sonucu yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.