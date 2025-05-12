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Bilecik'te yıldırım isabet eden yurttaş ağır yaralandı

Bilecik'te, Gönül K. isimli yurttaşa köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaptığı sırada telefonla konuşurken yıldırım isabet etti. Gönül K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güncel
  • 12.05.2025 14:38
  • Giriş: 12.05.2025 14:38
  • Güncelleme: 12.05.2025 14:42
Kaynak: AA
Bilecik'te yıldırım isabet eden yurttaş ağır yaralandı
Fotoğraf: İHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yıldırım isabet eden yurttaş ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül K'nin üzerine, köyün ormanlık alanında ailesiyle piknik yaparken telefonla konuştuğu sırada yıldırım düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gönül K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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