Bilecik'te yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin yol kenarındaki su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

A.B. (63) idaresindeki 54 H 2740 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde su tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden G.B. (33), A.B. (13), M.B. (8) ve M.B. (5), sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.