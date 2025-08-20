Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğal yollarla oluşan gölet, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle neredeyse yok olma noktasına geldi.

İlçeye bağlı Rızapaşa ve Yeşilyurt köyleri arasında, bölgedeki su kaynakları ve yağış sayesinde yaklaşık 100 sene önce doğal yollarla ortaya çıkan, önceden ortalama 20 dönüm alanı kaplayan gölet, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yıllar içinde küçüldü.

Kapladığı alan 100 metrekareye kadar düşen gölet, tamamen kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Göletten su ihtiyacını karşılayan yaban hayvanları ile büyükbaş hayvanlar da kuraklık nedeniyle zorluk yaşıyor.

Rızapaşa Köyü Muhtarı Mehmet Karaoğlu, AA muhabirine, göletin bölgedeki yaşam için hayati önem taşıdığını söyledi.

Göletin yöre halkı arasında "anadan doğma" olarak bilindiğini anlatan Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Su kanallarımızın buradan geldiği söylenir. Şu an içme sularında kullandığımız havza buradan beslenmektedir. Köyümüz, susuzluk çekiyor. Gölet aktifken buraya piknikçiler, kampçılar, karavancılar gelirdi. Artık burası tamamen atıl kaldı. Kaplumbağa ve balık gibi suda yaşayan birçok hayvan öldü."

- "Göletin kuruması sadece bizim değil doğanın da mağdur olması demek"

Karaoğlu, göletten bölgede yaşayan domuz, tilki, ayı ve çakal gibi yaban hayvanlarının da su içtiğini dile getirdi.

Göletin küçülmesiyle bu hayvanların da yaşam alanlarını terk ettiğini ifade eden Karaoğlu, "Göletin kuruması sadece bizim değil doğanın da mağdur olması demek." diye konuştu.

Yeşilyurt köyünde 29 yıldır çobanlık yapan 42 yaşındaki Mehmet Aşık da bölgenin uzun süredir yaban hayatına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarım arazilerinin sulanması amacıyla bölgede sondaj kuyuları açıldığını, bu durumun göletteki suyun çekilmesine neden olduğunu dile getiren Aşık, şunları kaydetti:

"Artık, çobanlarımız bile çeşme olan yerlere göç ediyor. Burası, tüm canlıların yaşam alanıydı. Birçok hayvan gölet çevresinde toplanırdı ama hepsi susuz kaldı. Balıklarımız telef oldu. Doğal dengeyi tehdit eden bu kuraklıkla mücadele için ortak bir çözüm planı talep ediyoruz. Gölet, sadece geçmişin değil gelecek kuşakların da yaşam kaynağı."