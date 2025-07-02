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Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güncel
  • 02.07.2025 00:42
  • Giriş: 02.07.2025 00:42
  • Güncelleme: 02.07.2025 00:43
Kaynak: AA
Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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