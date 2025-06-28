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Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'da dün başlayan ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman Eskişehir'e kadar geldi. Kentte duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

Güncel
  • 28.06.2025 17:28
  • Giriş: 28.06.2025 17:28
  • Güncelleme: 28.06.2025 17:36
Kaynak: AA
Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı
Fotoğraf: AA

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

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