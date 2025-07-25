Bilecik ve İzmir "afet bölgesi" ilan edildi

HABER MERKEZİ

Orman yangınlarının yaşandığı Bilecik ve İzmir illerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 Haziran ve 24 Temmuz arasında yaşanan orman yangınları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında, meydana gelen orman yangınlarında 120 mahallede yaşayan yurttaşların tedbir amacıyla güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan yurttaşların dönüşünün sağlandığını ifade eden Yerlikaya, "Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi" sözlerine yer verdi.

ONLARCA HAYVAN ÖLDÜ

Bilecik ve İzmir'in "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyuran Yerlikaya, "İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı öldü. 4 bin 175 kovan ise hasar gördü.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarıyla ilgili hakkında işlem yapılanların bilgisini de paylaştı.

Buna göre, 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığınca 25 kişi tutuklandı; 47’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 56 orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı; 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.