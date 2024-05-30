Bilecik’in ihracatı ve ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2024 Nisan ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,1 artarak 12 milyon 718 bin dolar, ithalat yüzde 25,8 artarak 2024 Nisan ayında 8 milyon 950 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 4,0 arttı.