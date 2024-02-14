Bilecik’in yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik’in yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.



Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bursa ve Bilecik çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Bursa il geneli ve Bilecik’in güney kesimlerinde Bilecik il merkezi, Bozüyük, Pazaryeri ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yüksekliği bin metreyi geçen yerlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.