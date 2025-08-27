Bilecikli genç voleybolcu Galatasaray’da

Bilecikli 12 yaşındaki voleybolcu Asya Gülmez Galatasaray’a transfer oldu.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Söğütspor bünyesinde kurulan voleybol takımında genç yaşına rağmen 1.82’lik boyuyla tüm Sultanlar Ligi takımlarının takibinde olan Asya Gülmez Galatasaray’a transfer oldu. Transfer sonrası Söğütspor Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "İlimizin köklü kulüplerinden biri olan Söğütspor Kulübü sadece futbol branşında değil, ülkemizde popülerliği yüksek kadın voleybol branşında da adından söz ettiriyor. 2017-2018 sezonunda yeniden filizlenen spor dalında alt yapı olarak 8 sene de sayısız başarılara imza atıldı. 2024-2025 sezonunda tarihinde olmayan bir ilke imza atan Söğütspor Kulübü tamamı kendi alt yapısından yetişen sporcular ile Kadınlar Bölgesel Lig’ine katılarak A takımı statüsünde takım kurdu ve galibiyet elde etti. Bu başarısına yenisi ekleyen Söğütspor, kendi alt yapısından yetişen 2013 doğumlu 1.82 boyundaki Asya Gülmez’i Galatasaray Spor Kulübü alt yapısına transfer etti. Aynı zamanda eğitim hayatını Modafen Koleji’nde tam burslu olarak devam edecek olan sporcumuzu tebrik ediyoruz" dedi.



Sporcumuza bundan sonraki spor hayatında başarılarının devamını diliyoruz"

Söğütspor Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, açıklamasının devamında, "Bizim için önem arz eden transferi gerçekleştirirken, her koşulda destek veren sporcu velimize, dünden bugüne kulüp başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, sporcumuza bundan sonraki spor hayatında başarılarının devamını diliyoruz. Çalışmaya, gelişmeye, öğrenmeye, başarılarımıza yenisini katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bakkalcı ayrıca, kendilerine desteğini esirgemeyen Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a, transfer sürecinde büyük emeği olan kulüp yöneticisi Zafer Subaşıoğlu’na ve sporcuyu antre edip gelişmesini sağlayan antrenör Serdar İltir’e teşekkür etti.