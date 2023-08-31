Bilecikspor Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

Bilecikspor Kulübü Başkan Yardımcısı olan iş insanı Kazım Yağmur görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında, takıma tüm desteklerini devam ettireceğini belirten Kazım Yağmur "Gördüğüm lüzum üzere bugün itibari ile Bilecik Spor Başkan Yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Bilecikspor ve diğer spor dallarında maddi manevi desteklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki süreçte kıymetli yönetime başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olacağımı belirtiyorum" dedi.