Bilecik’te 3 kişinin öldüğü kaza, kamerada

BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerden biri savrularak arkasındaki otomobile ve motosiklete çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Semih Altın (31) idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Cengiz (58) yönetimindeki 11 AAH 241 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Cengiz'in savrulan otomobili arkasında bulunan Eren Uysal’ın (19) kullandığı 11 ACJ 704 plakalı motosiklet de otomobillere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücülerinden Semih Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan diğer otomobil sürücüsü Harun Cengiz, onun aracında yolcu olarak bulunan Özcan Çelik (25) ile motosikletin sürücüsü E.U, ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan otomobil sürücüsü Harun Cengiz ile Özcan Çelik, hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Eren Uysal'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından Semih Altın’ın cenazesi otopsi işlemleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçları kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: BİLECİK,(DHA)-