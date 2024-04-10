Bilecik’te 5. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Bilecik’te bir apartmanın 5. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak’ta yer alan bir apartmanın 5. katının camından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı gence müdahale etti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.