Bilecik’te 53 araç sürücüsüne 144 bin 402 TL trafik idari para cezası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 53 araç sürücüsüne 144 bin 402 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında 378 araç sürücüsü denetlenmiş olup 53 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

29 araç sürücüsüne ‘Radar - Hız ihlali’, 4 araç sürücüsüne ‘Muayenesiz araç kullanmak’, 4 araç sürücüsüne ‘Taşıt kullanma sürelerine uymamak’, 4 araç sürücüsüne ‘Takoğraf cihazını kullanılır durumda bulundurmamak’, 3 araç sürücüsüne ‘Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek’, 2 araç sürücüsüne ‘Yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbirden geri alındığı halde araç kullanmak’, 2 araç sürücüsüne ‘Görevlinin uyarı ve işaretlerine uymamak’, 1 araç sürücüsüne ‘Yakın takip’, 1 araç sürücüsüne sürücülerin emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları’, 1 araç sürücüsüne ‘Sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri’, 1 araç sürücüsüne ‘aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi’, 1 araç sürücüsüne ‘Seyir halinde telefon kullanmak’ maddeleri gereğince toplamda 144 bin 402 TL trafik idari para cezası uygulandı.